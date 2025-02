Francia: da oggi braccialetto elettronico a Nicolas Sarkozy

Keystone-SDA

All'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, sarà applicato da oggi il braccialetto elettronico, che è stato condannato ad indossare dalla sentenza del tribunale sul caso delle intercettazioni. Lo si è appreso da fonti giudiziarie.

(Keystone-ATS) Il braccialetto, secondo la fonte, dovrebbe essere applicato a Sarkozy nel pomeriggio.

L’ex capo dello Stato, il primo nella Quinta repubblica a scontare una pena detentiva, a un anno senza la condizionale, era stato convocato la settimana scorsa in tribunale per la notifica delle modalità della condanna.

Sarkozy è, in questo periodo, imputato in un altro processo, quello per i sospetti finanziamenti libici alla sua campagna elettorale del 2007.