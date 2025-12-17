Francia: cyberattacco, sottratti file sensibili a ministero Interno

Keystone-SDA

''Alcune decine di file'' confidenziali sono stati ''estratti'' in un cyberattacco che ha colpito il ministero francese dell'Interno per diversi giorni: è quanto annunciato oggi dal governo di Parigi.

1 minuto

(Keystone-ATS) Rivolgendosi ai deputati all’Assemblée Nationale, il ministro dell’Interno Laurent Nunez ha definito l’accaduto “molto grave” e ha annunciato misure restrittive immediate, tra cui la doppia identificazione sistematica per l’accesso dei funzionari ai sistemi informatici. La falla nella sicurezza in uno dei ministeri più sensibili della République risale alla settimana scorsa. Secondo le autorità d’Oltralpe, è stata resa possibile per assenza di ”igiene digitale”, vale a dire, atteggiamenti di imprudenza rispetto alle password che consentono l’accesso ai file sensibili sotto chiave.

Queste password sarebbero state scambiate ”in chiaro” su sistemi di messaggistica ormai compromessi, ha precisato Nunez. L’intrusione ha permesso a uno o diversi hacker di consultare file ”estremamente sensibili”, in particolare, quello riguardante il Trattamento di antecedenti giudiziari nonché lo Schedario delle persone ricercate, entrambi essenziali per il lavoro delle forze dell’ordine.