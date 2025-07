Francia: controllori aerei in sciopero domani e venerdì

Keystone-SDA

Rischio disagi nel trasporto aereo della Francia. Alla vigilia dell'inizio delle vacanze estive due sindacati di controllori aerei hanno annunciato uno sciopero per domani e dopodomani per difendere le proprie condizioni di lavoro.

2 minuti

(Keystone-ATS) Domani un quarto dei voli verrà annullati a Parigi-Charles-de-Gaulle, Parigi Orly e Paris-Beauvais, la metà nel sud del paese, negli scali di Nizza, Bastia e Calvi. Secondo una fonte vicina al dossier, ad incrociare le braccia saranno 270 uomini radar su circa 1’400.

Venerdì le compagnie aeree sono chiamate a cancellare il 40% dei voli in partenza e in arrivo dagli aeroporti di Charles-de-Gaulle e Orly, ha annunciato la Direzione generale dell’aeronautica civile (DGAC).

Il ministro francese dei trasporti Philippe Tabarot si è detto “determinato a tenere duro” dinanzi ai “sindacati minoritari” che hanno promosso la mobilitazione, denunciando rivendicazioni “inaccettabili”.

Da parte sua Airlines for Europe (A4E), principale associazione delle compagnie aeree in Europa, ha deplorato uno sciopero che “danneggerà i progetti di vacanze di migliaia di persone”. “Questo sciopero è intollerabile”, denuncia l’associazione europea in una dichiarazione trasmessa all’agenzia France Presse, aggiungendo che “il controllo aereo francese è già causa dei peggiori ritardi”.

Dopo due riunioni di “conciliazione” infruttuose con la DGAC, il secondo sindacato di controllori aerei d’Oltralpe, UNSA-ICNA, ha confermato il suo appello a scioperare domani e dopodomani.

Il terzo sindacato di categoria, UASAC-CGT, si è unito alla protesta ma solo per domani mentre il primo sindacato, SNCTA (60% dei voti), ha riferito all’agenzia France Presse di non aderire allo sciopero.

Sciopero treni in Italia

Intanto in Italia è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, dalle ore 21.00 di lunedì 7 luglio alle ore 18.00 di martedì 8 luglio, comunicano le Ferrovie dello Stato in una nota.