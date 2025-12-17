Francia: chieste azioni contro i prodotti pedopornografici

L'Alta commissaria francese per l'Infanzia, Sarah El Haïry, in occasione di una riunione oggi con le principali piattaforme di commercio online, ha richiesto ''misure immediate e durature'' per lottare contro la pedopornografia sul web.

(Keystone-ATS) È quanto riferisce il suo ufficio stampa precisando che la riunione, in presenza di colossi della rete come Shein, Aliexpress, Vinted o Amazon, è stata organizzata in seguito allo scandalo suscitato dalla commercializzazione, in particolare, sulla stessa piattaforma asiatica Shein, di bambole sessuali con volti infantili.

”Gli oggetti che abbiamo scoperto il mese scorso su alcuni siti sono estremamente scioccanti e costituiscono una violazione del nostro diritto”, dichiara El Haïry in una nota, aggiungendo che ”gli acquirenti di questi prodotti sono dei pedocriminali: la cooperazione e la piena mobilitazione delle piattaforme è un’esigenza”.

Nel corso della riunione, l’Alta commissaria all’Infanzia ha sollevato tre punti su cui le piattaforme devono assolutamente progredire: rafforzamento del controlli dei prodotti prima della messa in vendita sulla rete, stretta sui comportamenti sospetti e massima cooperazione con le authority di regolazione.