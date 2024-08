Francia: cattolici contro Charlie Hebdo per vignetta su Madonna

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Due associazioni cattoliche hanno presentato a Parigi una denuncia contro il giornale satirico Charlie Hebdo per “incitamento e provocazione all’odio religioso” dopo la pubblicazione il 16 agosto di una vignetta sulla Vergine Maria.

La vignetta è stata pubblicata all’indomani della festa religiosa dell’Assunzione dal giornale, noto per la sua irriverenza verso tutte le religioni e vittima nel 2015 di un micidiale attacco jihadista che ha decimato la sua redazione nel centro di Parigi.

La vignetta era intitolata “Vaiolo delle scimmie: prima comparsa del virus in Europa”. La denuncia è stata presentata al tribunale di Parigi dalle associazioni “Marie de Nazareth” e “La petite Voie”, editori del sito tribunechretienne.com.

Dopo la pubblicazione della vignetta, Tribune chrétienne l’aveva già denunciata come “incitamento gratuito all’odio verso i cattolici in Francia” e aveva lanciato una petizione per far ritirare la vignetta.