Francia: cantante Slimane accusato di molestie da un tecnico

Keystone-SDA

Il cantante francese Slimane è stato denunciato per molestie sessuali da un tecnico che ha lavorato con lui durante l'ultima tournée. I fatti sarebbero avvenuti durante un concerto a Saint-Etienne, ha fatto sapere la procura di quella città, nel centro della Francia.

(Keystone-ATS) La denuncia è stata presenta da “un’avvocata rappresentate del tecnico dello spettacolo che ha dichiarato di essere stato vittima di molestie sessuali da parte del cantante Slimane nel dicembre 2023, in occasione del concerto allo Zénith di Saint-Etienne”, ha spiegato il procuratore, David Charmatz.

Il magistrato si dice “in attesa di elementi di prova, sotto forma di diverse registrazioni, che la legale ha annunciato di possedere e che si è detta in procinto di consegnare” alla magistratura per decidere l’eventuale apertura di un’inchiesta.

Slimane, 35 anni, è in tournée con il suo Cupidon tour. A maggio, il cantante era arrivato al quarto posto del Concorso eurovisione della canzone con il brano Mon amour (amore mio). Rivelatosi nel corso dello spettacolo The Voice sul canale televisivo privato francese TF1, che vinse nel 2016, Slimane è stato in testa a lungo in coppia con la cantante Vitaa alla classifica delle vendite di album in Francia nel 2020 con Versus.