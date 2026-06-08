Francia: cantante e attore Patrick Bruel fermato, accuse violenze

Keystone-SDA

Il cantante e attore francese Patrick Bruel, accusato da diverse donne di violenze, è stato posto questa mattina in stato di fermo a Parigi per essere interrogato su alcune delle 12 denunce presentate contro di lui.

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(Keystone-ATS) Lo hanno confermato fonti giudiziarie dopo che la radio France Info aveva dato la notizia. Bruel, 67 anni, ha finora contestato le accuse nei suoi riguardi. Lo stato di fermo può essere prorogato fino a 48 ore.

“Da diverse settimane aveva fatto sapere di essere a disposizione della giustizia – hanno affermato i suoi avvocati in un comunicato – per poter finalmente rispondere nel quadro di una procedura giudiziaria, davanti all’autorità competente. Risponderà a tutte le domande degli inquirenti, trasmetterà loro tutti gli elementi necessari a dimostrare la sua innocenza”.