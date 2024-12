Francia: cade il governo locale in Nuova Caledonia

Keystone-SDA

"Rien ne va plus" in Nuova Caledonia. Il movimento macroniano "Calédonie Ensemble" si è dimesso oggi dal governo collegiale alla guida della Nuova Caledonia, causando automaticamente la caduta dell'esecutivo locale, riferisce il partito in una nota rivelata dall'AFP.

(Keystone-ATS) Nella missiva in cui vengono annunciate le dimissioni, il partito Calédonie Ensemble (affiliato ai macroniani di Renaissance) indica che “dagli eventi del 13 maggio il paese è sprofondato in un profondo disagio economico e sociale. In tali circostanze, la solidarietà tra istituzioni rappresenta un bruciante obbligo”. “Non posso che osservare che non è stato così e lo deploro”, scrive nella nota il membro dimissionario del governo, Jérémie Katidjo-Monnier.

Un tema, quello della crisi in Nuova-Caledonia, evocato tra le priorità dell’ex premier francese e neo-ministro per i Territori d’Oltremare, Manuel Valls, insieme all’emergenza a Mayotte.

La tensione rimane alta nell’arcipelago del Pacifico, oggetto da maggio di rivolte e proteste senza precedenti negli ultimi 40 anni, in reazione alla riforma del corpo elettorale invisa agli indipendentisti.