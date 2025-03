Francia: bomba Seconda guerra mondiale trovata sui binari a Parigi

Il traffico alla stazione ferroviaria di Parigi Gare du Nord è stato bloccato stamattina dopo che una bomba della Seconda guerra mondiale è stata trovata sui binari che portano al terminal più trafficato della Francia, hanno detto le autorità ferroviarie.

(Keystone-ATS) La bomba inesplosa è stata trovata “in mezzo ai binari” a 2,5 km dalla stazione nella notte, durante i lavori di manutenzione svolti nell’area del sobborgo di Saint Denis, ha detto la compagnia ferroviaria nazionale SNCF.

Tutto il traffico verso la stazione ferroviaria, che ospita treni Eurostar e servizi ad alta velocità e locali, è stato chiuso mentre la polizia di Parigi lavora per disattivare il dispositivo.

Il traffico potrebbe riprendere in parte dalle ore 16.00, ha riferito il ministro dei trasporti Philippe Tabarot in conferenza stampa. “Se le cose dovessero migliorare e se otteniamo il via libera del prefetto nelle prossime ore, una parte del servizio potrebbe, e uso il condizionale, riprendere dalle ore 16.00”. In precedenza il ministro aveva invitato i viaggiatori coinvolti a non andare in stazione e a “rinviare il viaggio”.

La Gare du Nord è il terminal ferroviario più trafficato del paese, che serve circa 700’000 persone ogni giorno. Annullati anche i treni Eurostar in arrivo e in partenza da Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Germania.

Anche una parte del Boulevard Périphérique, il grande anello stradale che circonda Parigi, è stato chiuso al traffico a causa dell’ordigno, riferisce la polizia locale.