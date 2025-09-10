La televisione svizzera per l’Italia

Francia: Bloquons Tout, 175’000 manifestanti, 473 fermi

Keystone-SDA

Sono circa 175'000 le persone che hanno partecipato alle 550 manifestazioni e 262 operazioni di blocco in Francia oggi, nel quadro del movimento di protesta Bloquons tout (blocchiamo tutto), che puntava a paralizzare il paese, riferisce il ministero dell'interno.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In totale sono stati 473 i fermi effettuati, di cui 203 a Parigi. Sono invece 339 le persone poste in fermo giudiziario, di cui 106 nella capitale.

Il ministero evoca la “presenza di numerosi militanti radicali nei cortei”, che hanno causato “turbative dell’ordine pubblico”. La situazione si è rivelata particolarmente tesa a Rennes, Nantes e Parigi.

Tredici membri delle forze dell’ordine sono rimasti lievemente feriti. Oltre 260 gli incendi appiccati in strada.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR