Francia: Bloquons Tout, 175’000 manifestanti, 473 fermi

Keystone-SDA

Sono circa 175'000 le persone che hanno partecipato alle 550 manifestazioni e 262 operazioni di blocco in Francia oggi, nel quadro del movimento di protesta Bloquons tout (blocchiamo tutto), che puntava a paralizzare il paese, riferisce il ministero dell'interno.

(Keystone-ATS) In totale sono stati 473 i fermi effettuati, di cui 203 a Parigi. Sono invece 339 le persone poste in fermo giudiziario, di cui 106 nella capitale.

Il ministero evoca la “presenza di numerosi militanti radicali nei cortei”, che hanno causato “turbative dell’ordine pubblico”. La situazione si è rivelata particolarmente tesa a Rennes, Nantes e Parigi.

Tredici membri delle forze dell’ordine sono rimasti lievemente feriti. Oltre 260 gli incendi appiccati in strada.