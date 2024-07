Francia: Bardella riconosce i suoi ‘errori’ nella ‘sconfitta’

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Jordan Bardella, che in vista delle legislative era stato candidato premier per il Rassemblement National, ha ammesso oggi di aver commesso “errori” nella campagna per le legislative, assumendosi la sua “parte di responsabilità” nella “sconfitta” del partito.

Bardella, davanti ai giornalisti, ha parlato in particolare dell'”investitura di alcuni candidati” poi accusati di frasi discriminatorie o complottiste che “non rispondono”, secondo lui, alla sua “linea politica”.