Francia: attrice Nadia Farès trovata incosciente in piscina, grave

Keystone-SDA

È ricoverata in ospedale, in gravi condizioni, l'attrice marocchina-francese Nadia Farès, ritrovata priva di sensi sul fondo di una piscina parigina.

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(Keystone-ATS) Secondo la procura, l’attrice, 57 anni, famosa fra l’altro per l’interpretazione ne “I fiumi di porpora”, “è stata riportata in superficie in stato di incoscienza”.

Stando a testimoni, la Farès sarebbe stata “osservata da diverse persone” che stavano nuotando nella stessa piscina, che sorge nella nota palestra “Blanche”, mentre era in una posizione di yoga sul fondo della vasca. Il suo agente non ha per ora fornito particolari sull’incidente.