Francia: Attal, “potere andrà o all’estrema destra o al Parlamento”

(Keystone-ATS) Con i ballottaggi di domenica, il potere in Francia andrà “o a un governo di estrema destra, oppure al Parlamento”: lo ha dichiarato il primo ministro macroniano uscente, Gabriel Attal.

Quest’ultimo si augura la seconda opzione, che presuppone però la formazione di una “coalizione”.

“Oggi c’è un blocco che è in posizione per avere una maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale, ed è l’estrema destra. Né la France Insoumise (Lfi) né il Nuovo Fronte Popolare (Nfp) né i nostri candidati sono in grado di formare da soli una maggioranza assoluta”, ha riconosciuto Attal.

Ma al termine di questo secondo turno di voto o il potere sarà nelle mani di un governo di estrema destra, oppure il potere sarà del Parlamento. Io mi batto per il secondo scenario”, ha detto, aggiungendo tuttavia di augurarsi che i deputati eletti per la sua coalizione centrista siano sufficienti a “proteggere i francesi dall’aumento delle tasse volute da vari altri partiti” nel Nfp che fanno parte dell’accordo di desistenza.

Attal precisa quindi di “non aver mai parlato di coalizione, perché non intendo imporre ai francesi una coalizione che non hanno scelto”.