Francia: Airbus verso addio a Big Tech, “Cloud sovrano UE per dati”
La società costruttrice di aerei Airbus intende ridurre la dipendenza da Amazon, Google e Microsoft per dati e applicazioni strategiche, puntando su un cloud europeo "veramente sovrano".
(Keystone-ATS) Lo ha detto la vicepresidente per gli affari digitali del colosso industriale europeo, Catherine Jestin, citata dall’emittente privata francese BFM TV, evidenziando che esiste “l’80% di possibilità” di individuare una soluzione all’interno dell’UE che risponda alle esigenze.
L’obiettivo è tenere le informazioni più sensibili al riparo dalle norme statunitensi, in particolare il Cloud Act. Quest’ultimo è una legge federale adottata nel 2018 che riguarda l’accesso ai dati personali di comunicazione, in particolare quelli gestiti nella “nuvola”. La norma consente alle autorità giudiziarie di obbligare i fornitori di servizi con sede nel territorio degli USA a fornire i dati relativi alle comunicazioni elettroniche delle US Persons, ovvero cittadini o residenti statunitensi, memorizzati su server situati negli Stati Uniti o in paesi stranieri.
Airbus lancerà una gara d’appalto all’inizio del prossimo anno, per un valore che potrebbe arrivare a 50 milioni di euro (46,4 milioni di franchi al cambio attuale) in dieci anni.
In gioco c’è la gestione di dati e applicazioni cruciali, dalla pianificazione delle risorse ai sistemi di produzione, dal rapporto con i clienti fino alla progettazione degli aeromobili. “Parliamo di informazioni estremamente sensibili dal punto di vista nazionale ed europeo”, ha sottolineato Jestin, spiegando la necessità di un cloud che garantisca il pieno controllo europeo sui dati.
La soluzione allo studio sarebbe una combinazione di più fornitori dell’UE, in grado di unire innovazione tecnologica e standard di sicurezza adeguati alle ambizioni industriali del colosso aeronautico.