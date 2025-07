Francia: aeroporti parigini cancelleranno 40% voli causa sciopero

Keystone-SDA

L'Autorità francese per l'aviazione civile, martedì scorso, ha chiesto alle compagnie aeree di cancellare per oggi il 40% dei voli negli aeroporti parigini a causa di uno sciopero dei controllori di volo, con le regioni del sud che già stanno subendo gravi disagi.

1 minuto

(Keystone-ATS) I disagi al traffico aereo derivanti dallo sciopero di giovedì e venerdì non sono isolati a Parigi. La Direzione Generale dell’Aviazione Civile ha segnalato impatti diffusi che si estendono a diverse altre città francesi. Oltre al significativo impatto sugli aeroporti parigini, metà dei voli dell’aeroporto di Nizza, il terzo più grande in Francia, sarà cancellata. La Dgac, cercando di allineare il personale dei controllori di volo ai volumi di volo per prevenire ulteriori disagi, ha ordinato la cancellazione del 30% dei voli negli aeroporti di Lione, Marsiglia, Montpellier, Ajaccio e Figari.