Francia: addio all’attore franco-turco Tchéky Karyo

Keystone-SDA

L'attore franco-turco Tchéky Karyo, che ha interpretato circa 80 film, tra cui L'Orso di Jean-Jacques Annaud e Nikita di Luc Besson, è morto oggi all'età di 72 anni.

1 minuto

(Keystone-ATS) “La moglie, Valérie Keruzoré e i figli annunciano la scomparsa di Tchéky Karyo, portato via da un cancro questo venerdì 31 ottobre”, si legge in una nota trasmessa dalla famiglia all’agenzia di stampa France-Presse (Afp).

Nato a Istanbul, in Turchia, nel 1953, Tchéky Karyo si era fatto conoscere dal grande pubblico alla fine degli anni Ottanta, in particolare, per il suo ruolo da protagonista nell’Orso di Annaud.