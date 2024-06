Francia: accordo per candidature uniche della gauche

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) La France Insoumise, gli ecologisti di Eelv, il Partito socialista e il Partito comunista francese hanno annunciato ieri sera che presenteranno candidature uniche in tutte le circoscrizioni al primo turno delle legislative, il prossimo 30 giugno.

In un comunicato i leader dei partiti della gauche francese hanno lanciato un appello “alla costituzione di un nuovo fronte popolare che unisca in forma inedita tutte le forze della sinistra”. Ha sottoscritto l’accordo anche Place Publique di Raphael Glucksmann.

Gli stessi partiti hanno chiesto di manifestare “ampiamente” seguendo l’indicazione dei sindacati. Effettivamente migliaia di giovani sono scesi in corteo ieri sera nei viali intorno a Place de la République, nel cuore di Parigi, per protestare contro l’estrema destra ed invocare l’unione delle sinistre francesi.

“C’erano una volta gli anni Trenta” era tra gli slogan scanditi dai manifestanti scesi in piazza anche ieri sera, dopo una simile manifestazione alla vigilia in Place de la République in seguito alla vittoria del Rassemblement National nelle elezioni europee e lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale annunciata da Emmanuel Macron.

La stragrande maggioranza dei manifestanti erano giovani e giovanissimi, un fiume umano lungo Rue du Faubourg du Temple e avenue Parmentier, tra grida e slogan anti-Le Pen. “Siamo qui per denunciare la vittoria dell’estrema destra e per chiedere l’unione delle sinistre, un Fronte Popolare, in vista delle elezioni anticipate di fine giugno”, ha detto all’ANSA Ahmed, uno studente universitario presente alla manifestazione. Lungo il corteo, anche bandiere dei sindacati e bandiere palestinesi a sostegno di Gaza.