Francia, Russia non invitata a anniversario sbarco Normandia

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La Russia non è stata invitata alle cerimonie per l’80° anniversario dello sbarco in Normandia il 6 giugno a causa della sua “guerra di aggressione” contro l’Ucraina, ha annunciato l’Eliseo.

“Non ci sarà alcuna delegazione russa. Non ci sono le condizioni per farlo, vista la guerra di aggressione che la Russia sta conducendo contro l’Ucraina e che si è intensificata nelle ultime settimane”, ha dichiarato la presidenza francese.