La televisione svizzera per l’Italia

Francia, attesa per il rating di Fitch con rischio downgrade

Keystone-SDA

Attesa in Francia per il giudizio di Fitch sul rating della Francia. A Parigi, a poche ore dal pronunciamento atteso per oggi, c'è chi teme un eventuale downgrade anche se diversi esperti si mostrano più dubitativi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Visto lo stato dei conti pubblici francesi e le crisi politiche a ripetizione, dalla dissoluzione dell’Assemblea nazionale, nel giugno 2024, tutte le agenzie di rating hanno piazzato la Francia in categoria ‘AA-‘, in alcuni casi con ”prospettiva negativa”, come nel caso di Fitch. Questo prefigurerebbe un ipotetico downgrade, in categoria ‘A’ ma è ancora tutto da confermare.

Citato dall’agenzia France Presse, il direttore per gli studi economici della Ieseg School of Management, Eric Dor, afferma che un downgrade sarebbe ”logico”, in particolare, perché la situazione politica non aiuta ad attuare ”un pieno credibile di risanamento di bilancio”, come invocato da Fitch a marzo scorso. Ma anche per cancellare una forma di ”incoerenza”, visto che 17 paesi europei hanno rating inferiori a quelli della Francia pur avendo – salvo eccezioni – conti pubblici migliori.

Da martedì, la nomina lampo del premier Sébastien Lecornu dopo la caduta di François Bayrou riaccende le speranze di approvare la finanziaria 2026 nei tempi stabiliti. E per Lucile Bembaron, economista di Astères, ritiene ”plausibile” che Fitch attenda ”maggiore visibilità politica” per agire. Secondo Anthony Morlet-Lavidalie, responsabile in Francia dell’istituto Rexecode, la più piccola delle tre principali agenzie di rating dà ”raramente avvio” ai downgrade, lasciando piuttosto che siano le altre ad aprire le danze. L’esperto ritiene tuttavia ”molto probabile” che la principale agenzia, S&P Global si pronuncerà negativamente il 28 novembre.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR