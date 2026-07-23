Francia, almeno 12 mila evacuati per roghi in Gironda

Keystone-SDA

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Il violento incendio che divampa vicino al bacino di Arcachon, in Gironda, ha ormai divorato circa duemila ettari e ha portato, nelle prime ore di giovedì, all'evacuazione di circa 7 mila persone aggiuntive. Lo ha ha annunciato la prefettura.

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(Keystone-ATS) Tale misura, decisa “a scopo precauzionale” dalle autorità, riguarda sei campeggi e un’area residenziale naturista situata a nord di Cap Ferret, zona molto frequentata dai turisti durante l’estate.

Ieri sera, la prefettura ha indicato che almeno 4.600 persone erano già state allontanate dalle proprie case o luoghi di residenza nella zona minacciata dall’incendio. Circa 12 mila persone sono in stato di completa evacuazione.