Frammenti di razzo spaziale russo potrebbero cadere sulla Polonia

Keystone-SDA

L'agenzia spaziale polacca, Polsa, ha fatto sapere che una parte di un razzo russo - il modulo Fregat, del peso di circa una tonnellata - potrebbe rientrare nell'atmosfera sopra la Polonia tra il 16 e il 17 maggio.

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(Keystone-ATS) Secondo la Polsa, è possibile che alcuni frammenti non si disintegrino completamente e ricadano al suolo. Lo riferisce Rbc Ukraine.

Fregat è lo stadio superiore del vettore Soyuz-2.1b, lanciato a marzo dal cosmodromo di Plesetsk. Il modulo è dotato di serbatoi di carburante e sistemi di controllo. Attualmente si trova in orbita e si prevede che rientri presto nell’atmosfera. Secondo i calcoli della Polsa, ciò potrebbe accadere tra le 8:43 del 16 maggio e le 13:49 del 17 maggio, ora locale polacca. La traiettoria prevista copre gran parte dell’Europa.

Gli esperti non possono stabilire con certezza se l’oggetto si disintegrerà completamente durante il rientro, a causa della mancanza di dati completi sulla progettazione e sui materiali del modulo. Tali incidenti sono estremamente rari, ma per strutture di grandi dimensioni non si può escludere la possibilità che detriti cadano a terra.