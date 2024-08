FR: scontro auto polizia con una vettura, due feriti

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Due persone – un agente e un conducente – sono rimaste leggermente ferite in seguito a uno scontro tra un’auto della polizia e una vettura verificatosi questa mattina a una rotonda di Granges-Paccot (FR).

Sull’incidente è stata aperta un’indagine, ha comunicato oggi la polizia cantonale friburghese. Secondo sue informazioni, al momento del sinistro l’auto delle forze dell’ordine viaggiava con la sirena attivata e le luci lampeggianti accese per un’emergenza.

Il conducente 52enne del secondo veicolo è rimasto leggermente ferito ed è stato portato in ospedale in ambulanza. Anche un agente di polizia ha subito lievi contusioni e, stando al comunicato, si recherà dal medico in un secondo momento.