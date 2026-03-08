FR: motociclista muore in schianto a Courlevon

Keystone-SDA

Un motociclista 40enne è morto ieri pomeriggio in un incidente avvenuto a Courlevon (FR).

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo la ricostruzione pubblicata oggi della polizia cantonale, l’episodio è avvenuto attorno alle 15:30. Nell’affrontare una curva a sinistra, il centauro è uscito di strada. Il mezzo è andato a schiantarsi contro un tronco e l’uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza. È deceduto ancora sul posto nonostante i tentativi di rianimazione.