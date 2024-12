FR: incidente sulle piste da sci, muore 59enne

Keystone-SDA

Un 59enne ha perso la vita per le ferite riportate cadendo ieri sulle piste da sci di Moléson-sur-Gruyères (FR). L'uomo è stato trasportato all'ospedale, dove è morto, in gravi condizioni.

1 minuto

(Keystone-ATS) La polizia è stata chiamata nella stazione sciistica intorno alle 11.30, riferisce in una nota odierna. Lo sciatore, domiciliato nella regione, giaceva a terra dopo essere caduto sul percorso denominato “Itinéraire du Sommet”.

I soccorritori in pista e successivamente una squadra del Soccorso Alpino Svizzero e della Rega hanno prestato le prime cure all’uomo, che è poi stato trasportato all’ospedale in elicottero. È stata avviata un’inchiesta per chiarire le cause esatte dell’incidente.