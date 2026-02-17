FR: in fiamme garage a Bulle, sfollati 47 residenti

Keystone-SDA

Questa notte attorno alle 2:30 un incendio è divampato in un garage sotterraneo in un quartiere residenziale di Bulle (FR).

(Keystone-ATS) Stando alla polizia cantonale di Friburgo, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme rapidamente. Tuttavia, è stato necessario evacuare temporaneamente 47 residenti da alcuni edifici circostanti.

Le persone sfollate durante l’intervento sono state accompagnate in una sala messa loro a disposizione dal Comune – precisano le autorità in un comunicato – e nel corso della mattinata hanno potuto fare ritorno alle proprie abitazioni.

I soccorsi sono giunti sul luogo dell’incendio con sette mezzi e circa cinquanta operatori. Le fiamme hanno totalmente distrutto e danneggiato diversi veicoli parcheggiati nel garage, ma la polizia non è stata ancora in grado di stimare l’esatta entità dei danni materiali. Sono in corso indagini per determinare le cause dell’origine del rogo.