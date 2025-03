FR: fattoria completamente distrutta dalle fiamme

Keystone-SDA

Una fattoria è stata completamente distrutta da un incendio oggi pomeriggio a Châtel-St-Denis, comune agricolo del canton Friburgo.

(Keystone-ATS) L’allarme è scattato alle 13.30: i pompieri giunti sul posto sono riusciti a evitare che il rogo si propagasse a un altro stabile, ma per l’edificio in fiamme non c’è stato nulla da fare.

Non si registrano feriti: l’unico inquilino dello stabile è riuscito infatti a mettersi in salvo per tempo, precisa in un comunicato la polizia cantonale friburghese. Non sono note né la causa del sinistro, né l’entità dei danni.