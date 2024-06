FR: cure d’emergenza, passa il controprogetto

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) I friburghesi non vogliono ancorare nella Costituzione l’ubicazione e gli orari d’apertura dei pronto soccorso. Un’iniziativa costituzionale in questo senso è stata respinta, mentre è passato il controprogetto, una versione annacquata dell’iniziativa.

L’iniziativa “Per pronto soccorso pubblici e vicini ai cittadini 24 ore su 24” lanciata da un comitato borghese ha ottenuto solo il 37,23% dei consensi. Gli iniziativisti chiedevano reparti di emergenza aperti 24 ore al giorno nel sud, nel centro e nella parte germanofona del cantone. In particolare si chiedeva di revocare la decisione di trasformare due pronto soccorso periferici, a Riaz e Tafers, in studi medici. Governo e parlamento si sono detti contrari al testo.

Il controprogetto del Consiglio di Stato, sostenuto quasi unanimemente dal Gran consiglio, ha invece ottenuto il 68,37% dei consensi. Esso è stato elaborato in collaborazione con gli operatori sanitari e prevede sette misure volte a garantire un’assistenza “adeguata” per tutte le emergenze in tutto il Cantone.

I friburghesi erano inoltre chiamati a decidere su un una garanzia di 105 milioni di franchi e su un prestito di 70 milioni per la pianificazione della futura sede principale dell’ospedale cantonale HFR, che sorgerà nei pressi dell’attuale sito di Villars-sur-Glâne. I sostegni finanziari, che avevano già ottenuto un ampio appoggio in parlamento, sono stati accolti dal 79,64% dei votanti.

Alle urne si è recato il 42% circa degli aventi diritto di voto.