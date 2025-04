FR: confermata ipotesi di femminicidio dopo incendio a Epagny

Keystone-SDA

Si delineano i contorni del ritrovamento di due corpi senza vita nell'incendio di una casa avvenuto giovedì a Epagny (FR). Stando agli inquirenti friburghesi, è stata confermata l'ipotesi del femminicidio.

3 minuti

(Keystone-ATS) I corpi ritrovati erano di una coppia di origine kosovara, un uomo di 41 anni e una donna di 39, è stato precisato in una conferenza stampa odierna a Bulle (FR).

Secondo le testimonianze emerse nelle ultime 48 ore, l’uomo, armato di fucile, è arrivato sul posto di lavoro della moglie, una casa in cui stava facendo le pulizie. Dopo essere entrato nell’abitazione, ha sparato alla moglie a quattro riprese prima di rivolgere l’arma contro se stesso, hanno indicato oggi la polizia e il Ministero pubblico friburghese.

Per quanto riguarda le cause dell’incendio, le indagini sono ancora in corso, ha dichiarato Martial Pugin, responsabile della comunicazione della polizia cantonale friburghese. In questa fase si privilegia l’ipotesi criminale, anche se non sono state escluse altre eventualità. La coppia viveva nella regione e ha lasciato diversi figli.

Il procuratore generale del Canton Friburgo, Fabien Gasser, ha definito il caso “tragico e da incubo”. Il suo pensiero è andato in primis a tutti famigliari delle vittime. Alludendo al fatto che il 41enne era coinvolto in una vicenda di violenza domestica, Gasser ha ammesso che “si è trattato di un fallimento, nonostante il lavoro svolto”.

Settimane di detenzione

L’uomo era stato detenuto dal 18 settembre al 5 dicembre 2024, prima di essere rilasciato “a determinate condizioni”, ha osservato Gasser. Tra queste, il divieto di avvicinamento e di contatto, il trattamento terapeutico per violenza e la libertà vigilata.

Durante un confronto tra marito e moglie in tribunale il 2 dicembre, la donna ha ritrattato le accuse di violenza sessuale, ma ha mantenuto quelle di violenza fisica. Da qui il rilascio dalla prigione. “Ci saranno degli interrogatori per valutare questo modo di procedere”, ha assicurato Gasser.

Dal canto suo, Cédric Aebischer, capo dell’unità criminale della polizia friburghese, si è espresso sui fatti avvenuti giovedì mattina nel villaggio della Gruyère (FR), situato ai piedi del castello di Gruyères (FR), che hanno sconvolto la popolazione locale. Il marito ha usato un fucile da 12 mm con canna mozza.

Al proprietario è stato chiesto di andarsene

Alla donna è stato sparato quattro volte al piano terra della abitazione. Dopo aver commesso il crimine, l’uomo è salito al piano superiore per uccidersi. Gli spari, riferiscono abitanti di Epagny, sono stati uditi per primi dalla padrona di casa, alla quale il 41enne ha chiesto di uscire quando è arrivato per aggredire la moglie.

Quest’ultima lavorava come addetta alle pulizie per la coppia di ottuagenari proprietari della casa. Le indagini proseguono, hanno dichiarato le autorità inquirenti. In particolare, si dovrà stabilire l’esatta cronologia degli eventi. Inoltre, non si sa ancora come sia stato appiccato l’incendio che ha provocato la distruzione dell’abitazione.