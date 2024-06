Forti piogge in Vietnam, al nord tre vittime e ingenti danni

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le forti piogge continue tra domenica notte e lunedì mattina nel Vietnam settentrionale hanno provocato almeno tre morti e ingenti danni.

Particolarmente colpite le province di Lao Cai, Quang Ninh e Ha Giang, dove hanno perso la vita un uomo con il figlio di tre anni e una donna di 42 anni, e alcune persone risultano ancora disperse, come riporta Vietnam News.

I danni causati da allagamenti e frane hanno coinvolto numerose case e edifici, risaie e campi coltivati, così come numerosi allevamenti. Le strade sono interrotte in più punti, creando forti disagi sia alla popolazione residente che ai numerosi turisti, in particolare nella provincia di Ha Giang, famosa per il paesaggio montano e meta ambita per i motociclisti.

Le forze dell’ordine sono intervenute in operazioni di salvataggio delle persone rimaste intrappolate negli edifici allagati. Il Centro nazionale vietnamita per le previsioni idro-meteorologiche ha mantenuto alta l’allerta anche per i prossimi giorni: dal 14 al 17 giugno, nel nord del Paese si prevedono precipitazioni da forti a molto forti, con rischio di inondazioni improvvise, frane e allagamenti.