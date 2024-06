Forti piogge e numerosi disagi nella Svizzera nordorientale

2 minuti

(Keystone-ATS) Nella Svizzera nordorientale la giornata è stata caratterizzata da diversi disagi al traffico e da sinistri, provocati da frane e allagamenti. Le forti piogge hanno chiamato in causa numerosi pompieri, intervenuti nei cantoni di Zurigo, Turgovia, San Gallo e Zugo.

Stando al Touring Club Svizzero (TCS), alcune strade principali nei cantoni di Zurigo, San Gallo e Turgovia sono state chiuse per via di smottamenti. Nelle abitazioni della regione inoltre sono stati segnalati diversi sinistri, per i quali è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. E, secondo le Ferrovie federali svizzere (FFS), il maltempo ha anche interessato il traffico su rotaia lungo la linea tra St. Margrethen (SG) e la stazione centrale di Monaco di Baviera, in Germania.

Oggi, presso la polizia turgoviese sono giunte oltre 150 segnalazioni di danni. I pompieri zurighesi sono invece intervenuti nel corso della mattinata in 200 occasioni, in particolare a causa di allagamenti nelle abitazioni, come fanno sapere i servizi di soccorso e salvataggio “Schutz & Rettung Zürich” sulla rete sociale X. Mentre a San Gallo la polizia cantonale ha dichiarato che la centrale di emergenza ha coordinato 90 chiamate, la maggior parte di queste riguardava allagamenti di cantine. Per quanto riguarda i corsi d’acqua in piena, il fiume Thur è esondato in alcune località, come pure svariati piccoli torrenti, causando frane minori. Nessuno è rimasto ferito.

Anche nel canton Zugo sono stati registrati allagamenti in diversi ingressi di edifici, cantine e lavanderie nei piani sotterranei di condomini. La Polizia ha raccolto una quindicina di segnalazioni. Una grossa quantità di acqua si è accumulata anche sull’autostrada A14, tra Baar (ZG) e Zugo. Nel cantone della Svizzera centrale le forti precipitazioni hanno ingrossato la portata del Lago di Zugo e del Lago di Ägeri, che sono fuoriusciti dagli argini in alcuni punti.

La situazione delle inondazioni resta tesa in alcune località della Svizzera. Un alto rischio permane per i fiumi Reno e Thur. Nel resto del Pese è previsto invece che il livello dei corsi d’acqua si stabilizzi e potrebbe addirittura calare. Stando al portale Alertswiss dell’Ufficio federale della protezione della popolazione, le precipitazioni diminuiranno nel corso della notte gradualmente da ovest e termineranno nella Svizzera orientale domani mattina.