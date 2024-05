Forte rincaro viaggi da prima della pandemia

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Viaggiare costa molto di più rispetto a prima della pandemia: è una delle indicazioni sottolineate dall’indice dei prezzi del tempo libero, un nuovo indicatore lanciato dalla società di confronti internet Comparis.

Pubblicato in collaborazione con il Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico federale di Zurigo (ETH), l’indice mostra il rincaro esclusivamente in rami quali la cultura, il settore alberghiero e della ristorazione, nonché i viaggi.

Concretamente in aprile i prezzi negli ambiti considerati sono saliti dell’1,2% rispetto allo stesso mese del 2023, mentre se si allarga l’orizzonte a un lustro l’inflazione osservata nel segmento è pari al 7,8%. “Negli anni i costi del tempo libero sono cresciuti più rapidamente dei prezzi al consumo in generale, in particolare le tariffe di volo”, afferma Adi Kolecic, esperto Comparis in mobilità, citato in un comunicato odierno.

I prezzi dei biglietti aerei sono progrediti del 33,3% in cinque anni. Una volta superato il Covid, “il traffico passeggeri è rimasto all’incirca lo stesso rispetto al periodo pre-Covid, ma a causa della mancanza di personale l’offerta non riesce a stare al passo con la domanda”, spiega Kolecic. “Inoltre i problemi di approvvigionamento continuano a causare ritardi nella produzione di nuovi aerei”.

Il rincaro più elevato su base annua è stato invece registrato dai servizi di intrattenimento radiotelevisivi (+11,6%), che comprendono gli abbonamenti TV e delle piattaforme di streaming. “I recenti aumenti introdotti dai servizi di streaming come Netflix o Spotify pesano sempre di più sul budget”, osserva lo specialista. Anche i corsi per il tempo libero sono nettamente più cari rispetto a un anno fa: +7,9%. Al terzo posto si trovano gli impianti di risalita, che hanno ritoccato i prezzi del 5,8%.

Stando alle valutazioni di Comparis e del KOF a soffrire maggiormente dell’inflazione nel settore del tempo libero è la fascia di reddito più bassa. In relazione all’età i più colpiti sono i pensionati che vivono da soli.