Forte presenza femminile al Festival di teatro di Basilea

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il Festival di teatro di Basilea (Theaterfestival Basel) si è aperto ieri sera con l’avvincente documentario teatrale e musical “Los Dias Afuera” dell’argentina Lola Arias. Il festival, caratterizzato da una grande presenza femminile, durerà fino al 1° settembre.

Per il suo progetto teatrale, la regista argentina ha riunito persone trans e donne con un passato da detenute nelle carceri. Si tratta di persone che ora lavorano come tassiste, suonano in gruppi rock o si guadagnano da vivere come lavoratrici del sesso – e hanno figli.

Con molto rock dal vivo e sofisticate dissolvenze video, lo spettacolo trae la sua forza dalle toccanti e personalissime testimonianze di gente che deve ritrovare la propria strada dopo il carcere – da persone che non solo recitano, ma hanno vissuto davvero questa realtà e la stanno ancora vivendo.

Alta quota di donne

Ciò che colpisce del programma del festival che si tiene ogni due anni è la forte presenza di progetti di danza e performance di e con donne. Tra questi, lo “spettacolo verità” femminista-esplicito e nero-postcolonialista della francese Rébecca Chaillon, intitolato “Carte Noire Nommée Désir”. O ancora l’originale progetto di danza su skateboard della coreografa danese Mette Ingvartsen.

Il direttore del festival Tobias Brenk, assicura all’agenzia Keystone-ATS di non aver avuto in mente una particolare quota di donne quando ha preparato il programma. L’alta percentuale femminile è semplicemente il risultato della ricerca di progetti teatrali emozionanti, spettacolari e rilevanti.

Il Theaterfestival Basel presenterà per 13 giorni undici produzioni internazionali e dieci cortometraggi provenienti dall’America Latina, dal Nord Africa e da vari Paesi europei su numerosi palcoscenici in giro per diverse sedi e nel centro del festival, situato alla caserma di Basilea.