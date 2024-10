Forte aumento dell’attività alla borsa svizzera in settembre

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La borsa svizzera ha registrato una marcata accelerazione dell’attività nel mese di settembre, con un aumento degli scambi in tutte le classi di titoli.

Complessivamente, i volumi sono aumentati del 24% rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo i 98,4 miliardi di franchi, mentre il numero di transazioni è salito del 18% a 4,0 miliardi.

Di queste la parte del leone era costituita dalla negoziazione di azioni, ha indicato oggi SIX, il gruppo finanziario che gestisce il mercato elvetico. Nel nono mese dell’anno l’indice SMI si è contratto del 2,2%, mentre dall’inizio di gennaio la performance è ampiamente positiva, pari al +9,3%.

In calo (-9% a 34 miliardi di euro, -1% a 2,1 milioni di scambi) è per contro risultata l’attività alla borsa di Madrid, pure controllata da SIX.