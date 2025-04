Forniture di cemento si confermano in lieve aumento in Svizzera

Keystone-SDA

Le forniture di cemento in Svizzera si confermano in leggero aumento nel primo trimestre, come già avvenuto nell'ultima parte del 2024.

(Keystone-ATS) Nel periodo gennaio-marzo le quantità sono salite a 792’300 tonnellate, con una progressione dell’1% su base annua, a fronte del +2% osservato in ottobre-dicembre.

La leggera ripresa in corso è probabilmente dovuta alle prospettive positive, spiega l’associazione di categoria Cemsuisse in un comunicato odierno. A spingere il rialzo sono sia i tassi d’interesse più bassi che l’aumento delle domande di costruzione nell’edilizia residenziale. I prossimi mesi mostreranno se e come l’attuale incertezza economica influenzerà l’attività: il cemento è un prodotto fabbricato localmente che, a differenza di quelli di altri settori, non dipende da materie prime estere, sottolinea l’organizzazione fondata nel 1881.

Il 36% delle forniture nel primo trimestre è avvenuta per ferrovia, mentre il 64% è stato consegnato ricorrendo a mezzi stradali, emerge dalle tabelle pubblicate dall’associazione. Rispetto all’anno prima la quota del treno è scesa di circa 2 punti percentuali.