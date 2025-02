Fornitori autofficine meno ottimisti su evoluzione del fatturato

Keystone-SDA

Segnali tuttora poco positivi per il settore automobilistico elvetico, che come noto ha subito un calo delle immatricolazioni nel 2024.

(Keystone-ATS) Le imprese che riforniscono le autofficine non sono ottimiste riguardo allo sviluppo degli affari, stando a un rilevamento della loro associazione di categoria, la Swiss Automotive Aftermarket (SAA).

Nelle loro previsioni per il primo trimestre 2025 il 36% delle aziende si aspetta un giro d’affari in aumento, a fronte del 48% osservato tre mesi prima. L’8% prevede un calo (era il 4% nel quarto trimestre 2024) e il 56% stabilità (48%). In crescita sono i costi: il 72% scommette su un incremento degli oneri del personale (69% tre mesi prima), il 52% (31%) pensa che saliranno anche i costi del materiale.

Fondata nel 1952, la SAA rappresenta gli interessi di 65 imprese affiliate, che hanno un organico complessivo di circa 3000 dipendenti e generano un fatturato di 2 miliardi di franchi.