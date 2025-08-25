La televisione svizzera per l’Italia

Foreign Press Association, ‘Israele dia spiegazioni su raid’

Keystone-SDA

La Foreign Press Association ha chiesto "spiegazioni immediate" all'esercito israeliano e all'ufficio del premier Benjamin Netanyahu, dopo che un attacco israeliano contro un ospedale ha ucciso cinque giornalisti.

(Keystone-ATS) “Chiediamo spiegazioni immediate alle forze di difesa israeliane e all’ufficio del primo ministro israeliano. Chiediamo a Israele di porre fine una volta per tutte alla sua abominevole pratica di prendere di mira i giornalisti”, ha dichiarato l’associazione in una nota.

