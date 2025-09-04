La televisione svizzera per l’Italia

Forbo, presto arriverà il nuovo Ceo

Keystone-SDA

Dopo una ricerca durata diversi mesi Forbo ha trovato il suo nuovo presidente della direzione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Si tratta di Johannes Huber, manager attualmente in forza a Hilti che entrerà in carica il primo gennaio 2026, ha indicato oggi il fabbricante di rivestimenti per pavimenti, colle e nastri trasportatori con sede a Baar (ZG) e uno stabilimento anche in Ticino.

Il 53enne subentra a Jens Fankhänel, che per ragioni di salute aveva dovuto abbandonare le sue funzioni di Ceo in febbraio, per poi lasciare l’impresa a fine aprile. Le redini erano state assunte ad interim dal responsabile delle finanze Andreas Jaeger, che ha però nel frattempo a sua volta annunciato la partenza, per la fine di ottobre.

In borsa l’azione Forbo ha reagito bene alle novità odierne: il titolo della società in mattinata saliva di oltre l’1%, mostrandosi un po’ più tonico del mercato generale. Dall’inizio dell’anno il corso è aumentato del 4%, mentre rimangono negative, nella misura del -6% e del -46%, le performance sull’arco di uno e cinque anni.

Il gruppo è stato fondato nel 1928, con il nome Continentale Linoleum Union, da tre fabbricanti di linoleum: uno tedesco, uno svedese e uno ticinese, la Linoleum SA di Giubiasco. Negli anni 70 la società è stata ribattezzata in Forbo. Oggi l’azienda ha una rete di stabilimenti e centri di distribuzione in 39 paesi e un organico di circa 5200 dipendenti, per un fatturato che nel 2024 ha raggiunto 1,1 miliardi di franchi. Il gruppo è ancora presente a Giubiasco con una fabbrica specializzata nella produzione di piastrelle viniliche omogenee.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR