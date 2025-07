Fonti Hamas, ‘nuovo round di colloqui indiretti a Doha’

Keystone-SDA

Due fonti palestinesi vicine ad Hamas hanno riferito al canale saudita Al-Sharq che è previsto un nuovo round di colloqui indiretti tra Israele e Hamas a Doha, capitale del Qatar.

(Keystone-ATS) L’obiettivo è di discutere le modalità di attuazione della nuova intesa sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Secondo le fonti, “sono in corso sforzi per far arrivare le delegazioni di Hamas e di Israele a Doha già sabato sera o domenica prossima”.