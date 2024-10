Fondazione svizzera tutela paesaggio: morto co-fondatore Weiss

(Keystone-ATS) Hans Weiss, co-fondatore della Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, è morto il 13 ottobre all’età di 84 anni. La famiglia ha preso commiato da lui in seguito al decesso improvviso avvenuto in uno dei suoi luoghi preferiti, si legge sul necrologio odierno.

Weiss ha incarnato per decenni la voce della protezione del paesaggio in Svizzera, scrive la Fondazione nell’annuncio pubblicato oggi sulla Neue Zürcher Zeitung. I funerali avranno luogo in forma privata.

Il suo impegno per l’ecologia è rimasto intatto fino all’ultimo, prosegue la fondazione. Ancora la scorsa primavera, si è impegnato nella campagna di votazione contro la legge sull’energia.

La Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio è stata creata nel 1970. Hans Weiss è stato il primo direttore ed è rimasto in carica fino al 1992, si può leggere sul sito del Club alpino svizzero (CAS), che fa parte delle organizzazioni che hanno creato la fondazione.

In un’intervista rilasciata alla fine dell’anno scorso alla NZZ, Weiss diceva di osservare una sensibilità aumentata per la protezione al paesaggio. Allo stesso tempo però, lungo la linea ferroviaria fra Berna e Zurigo, non vedeva che “un solo agglomerato”. Si era rassegnato all’idea di una Svizzera ad altissima densità di popolazione. “Mi piacerebbe semplicemente che lo spazio ancora libero di cui disponiamo venga preservato”, aveva sottolineato.