Fondazione Beyeler apre nuovi edifici al pubblico

Keystone-SDA

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La Fondazione Beyeler di Riehen (BS) amplia i propri spazi per ospitare opere ed eventi. Da sabato i nuovi edifici realizzati nel vicino parco storico Iselin-Weber saranno aperti al pubblico per una fase di anteprima.

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(Keystone-ATS) Il progetto, firmato dall’architetto svizzero Peter Zumthor, nasce per accogliere la collezione della fondazione, cresciuta negli ultimi anni anche grazie a importanti prestiti a lungo termine, tra cui opere delle collezioni Staechelin e Marx e della Daros Collection di Stephan Schmidheiny.

Al margine del parco si erge un monolite scultoreo in pietra calcarea, progettato da Zumthor nel rispetto degli alberi storici presenti nell’area. Il nuovo edificio, che contrasta con l’architettura allungata e discreta della sede originaria progettata dall’architetto italiano Renzo Piano, offre circa 1500 metri quadrati di nuovi spazi espositivi su tre piani, che si aggiungono ai 3800 della struttura esistente. L’edificio porta il nome di “Wyss Museum”, in omaggio al miliardario bernese Hansjörg Wyss, presidente della Fondazione Beyeler e principale sostenitore dell’ampliamento.

Raccolti 120 milioni di franchi

Per il progetto sono stati raccolti complessivamente 120 milioni di franchi, grazie anche al sostegno di fondazioni e mecenati. Oltre all’edificio di tre piani, sono stati realizzati un padiglione trasparente, anch’esso progettato da Zumthor, destinato a ospitare eventi per circa 250 persone e accessibile gratuitamente durante il giorno come “salotto pubblico”, e una portineria per le esigenze tecniche e amministrative. Gli edifici storici del XVIII secolo presenti nell’area sono stati inoltre risanati e saranno utilizzati, tra l’altro, per le attività didattiche e come sala per la musica.

I nuovi spazi e quelli della sede originaria ospiteranno fin da subito circa 230 opere della collezione e prestiti nell’ambito della mostra inaugurale “Constellations”, che mette in dialogo arte moderna e contemporanea. Il parco e gli edifici diventano parte integrante dell’allestimento: sul tetto della nuova struttura è collocato “Drummerboy” di Maurizio Cattelan, mentre nel parco trova posto una delle celebri sculture a forma di ragno “Maman” di Louise Bourgeois. L’ampliamento apre sabato con una fase di anteprima e un numero limitato di biglietti; l’apertura regolare è prevista dall’inizio del 2027 con una mostra monografica dedicata a Frida Kahlo, come aveva annunciato la Fondazione Beyeler a giugno.