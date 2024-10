Fmi: economia mondo resiliente, Pil +3,2%

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) L’economia mondiale crescerà del 3,2% nel 2024 e nel 2025. Lo prevede il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) , limando al ribasso di 0,1 punti percentuali la stime per il prossimo anno.

La “buona notizia è che sembra che la battaglia globale contro l’inflazione sia stata vinta, anche se la pressione sui prezzi persiste in alcuni paesi”: l’economia è rimasta resiliente durante il processo disinflazionistico.

Il calo dell’inflazione senza una recessione globale è un grande risultato”, afferma il Fmi mettendo in evidenza come “nonostante la buona notizia” sui prezzi, “i rischi al ribasso sono aumentati e ora dominano l’outlook”.

Gli Stati Uniti crescono tre volte di più dell’area euro nel 2024: il prodotto interno lordo (Pil) statunitense è atteso salire del 2,8% quest’anno (+0,2 punti percentuali sulle previsioni di luglio), mentre Eurolandia segnerà un +0,8% (-0,1 punti percentuali).

Il Fondo Monetario Internazionale rivede intanto al rialzo la crescita per la Russia nel 2024: quest’anno crescerà del 3,6%, ovvero 0,4 punti percentuali in più rispetto alle stime di luglio. Il prossimo anno il pil russo crescerà dell’1,3% (-0,2 punti percentuali du luglio). Per la Cina il Fmi lima al ribasso la stima per il 2024 a +4,8% (-0,2 punti), mentre il prossimo è confermata al +4,5% L’India continua invece a correre, crescendo del 7,0% nel 2024 e del 6,5% nel 2025 .