Flotilla: nave sequestrata e equipaggio rapito da Israele

Keystone-SDA

L'organizzazione Freedom Flotilla Coalition, che ha noleggiato la nave umanitaria Madleen per dirigersi a Gaza con a bordo l'attivista svedese Greta Thunberg, ha dichiarato oggi che l'imbarcazione è stata sequestrata dall'esercito israeliano.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Le comunicazioni con la Madleen sono state interrotte. L’esercito israeliano ha sequestrato la nave”, ha dichiarato l’organizzazione su Telegram sostenendo che l’equipaggio è stato “rapito dalle forze israeliane”.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato oggi che la nave umanitaria è stata dirottata e sta per attraccare in Israele da dove i suoi passeggeri dovranno “tornare nei loro Paesi”. La barca a vela “sta dirigendosi in sicurezza verso le coste di Israele. E’ previsto che i passeggeri tornino nei loro paesi”.