Flotilla: barche per Gaza partite dalla Tunisia

Keystone-SDA

Sono partite dal porto di Biserta, in Tunisia, le barche della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria in soccorso alle popolazioni di Gaza. La prima a staccarsi dalla banchina batteva bandiera spagnola con un comandante tunisino.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Ad una ad una la ventina di imbarcazioni che compongono il gruppo che salpa dalla Tunisia, comprese quelle provenienti dalla Spagna, hanno mollato gli ormeggi per dirigersi verso Gaza. In mare si ricongiungeranno nei prossimi 2-3 giorni con le altre imbarcazioni.

In totale la missione è composta da 45 barche: 18 dalla Sicilia, 21 da Tunisi e 6 dalla Grecia per un totale di 600 persone.

