Flotilla: 138 attivisti ancora in custodia, dieci sono svizzeri

Keystone-SDA

Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato all'Afp che 138 attivisti della Global Sumud Flotilla sono ancora sotto custodia. Poco prima, Israele aveva annunciato che altri 171 di varie nazionalità, fra cui Greta Thunberg, sono stati espulsi oggi.

(Keystone-ATS) Contattato da Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha indicato che nessuno svizzero è stato espulso nella giornata odierna. Dieci cittadini elvetici rimangono quindi incarcerati nella prigione di Ktzi’ot, nel sud dello Stato ebraico.

“Il DFAE continua ad adoperarsi per il loro rimpatrio”, ha assicurato un addetto stampa dei servizi di Ignazio Cassis. In totale, 19 attivisti svizzeri facevano parte della flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari e bloccata al largo della Striscia dalla marina israeliana la scorsa settimana. Nove di essi sono già rientrati nella Confederazione durante il week-end.