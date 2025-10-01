La televisione svizzera per l’Italia

Flotilla, iniziato l'abbordaggio

'Alle 20.25 (19.25 ora svizzera) è arrivato l'alt da Israele alle barche della Flotilla'. Lo fanno sapere gli attivisti della delegazione italiana della Flotilla, precisando che l'abbordaggio è iniziato.

(Keystone-ATS) ‘È stato comunicato che il tentativo di violare il blocco rappresenta una violazione del diritto internazionale. Se andremo avanti verremo fermati e le navi confiscate’, aggiungono gli attivisti spiegando che ‘le forze israeliane hanno proseguito con messaggi di propaganda’.

L’operazione dell’esercito israeliano con l’abbordaggio della Flotilla “è iniziata un’oretta fa e durerà almeno fino a mezzanotte-l’una”, ha detto il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani su Rai Uno.

“Se nessuno commetterà errori, la vicenda dovrebbe concludersi senza danni”, ha aggiunto, precisando che i militari israeliani hanno avuto “disposizione molto chiare” dal loro governo: “nessun atto di violenza nei confronti delle persone a bordo della Flotilla”.

“Le barche sono tutte circondate e dovrebbero essere portate al porto di Ashdod, dove poi ogni nazione si attiverà su come far rientrare i propri connazionali”. Così il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto al Tg1.

