Fitness muscoloso, +18% ricavi con nuovi membri e aumenti prezzo

(Keystone-ATS) Il settore del fitness va a gonfie vele in Svizzera: Nel 2023 i centri sono aumentati (rispetto all’anno prima) del 5% e il fatturato del 18% (a 1,2 miliardi di franchi), grazie a una crescita dei clienti (+13%) e dei prezzi.

Quasi una struttura su due ha aumentato le tariffe, indica oggi l’associazione di categoria Swiss Active.

Per la prima volta il numero di chi si allena in palestra ha superato quello di prima della pandemia, sottolinea l’organizzazione in un comunicato. In totale 1,3 milioni di persone sono membri di un centro fitness, circa un adulto su sei, emerge da un’analisi commissionata alla Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG), una scuola professionale tedesca con una sede anche a Zurigo. Lo studio mostra fra l’altro che l’importante – e con elevato potere d’acquisto – fascia degli over 50 si sta nuovamente allenando di più: ha raggiunto una quota del 27%, in netto aumento rispetto agli anni precedenti.

“La tendenza già rilevata nel 2022 è stata confermata in modo impressionante nel 2023”, si rallegra Marcus Schwedhelm, presidente di Swiss Active, citato nella nota. “Il numero di iscritti è salito in modo significativo e le persone si allenano più spesso: l’industria del fitness viene riconosciuta come parte della prevenzione in materia di salute”, aggiunge. “L’allenamento muscolare e una maggiore attività fisica, combinati con una dieta sana ed equilibrata, sono la base per una vita sana e più lunga possibile”.

“La salute continua a rivestire un’enorme importanza nel sistema di valori delle persone”, gli fa eco Sarah Kobel, autrice dell’analisi e responsabile del comparto ricerca di mercato presso DHfPG. “Questo si riflette anche nel ramo del fitness. Il fatto che le persone siano disposte a investire di più nella propria salute è un fattore importante che distingue ancora una volta il settore come industria del futuro.”

Nel 2023 il comparto ha creato 1600 nuovi posti di lavoro, dopo i 1000 già registrati l’anno prima. L’organico totale è salito a 28’300 dipendenti. Sono dati, questi, che secondo DHfPG riflettono la fiducia dei datori di lavoro: il 71% degli operatori valuta la propria situazione economica come buona o piuttosto buona e il 91% prevede un ulteriore miglioramento nei prossimi 12 mesi.

Le tendenze di fondo del ramo sono quattro. Primo, l’aumento significativo del personal training, offerto da 6 centri su 10 (erano solo 3 su 10 nel 2021); secondo, l’allenamento funzionale, disponibile in 9 strutture su 10; terzo, la notevole crescita di importanza dei consigli nutrizionali; quarto, i programmi di allenamento digitale sono in costante calo, ma le sessioni di allenamento via Zoom e altri canali sembrano comunque rimanere popolari.