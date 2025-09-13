La televisione svizzera per l’Italia

Fitch taglia rating della Francia a “A+”, outlook stabile ++

L'agenzia Fitch ha tagliato il rating della Francia ad "A+" da "AA-". L'outlook è stabile. E' quanto si legge in una nota.

(Keystone-ATS) Fitch stima che il rating della Francia continuerà ad aumentare raggiungendo il 121% del pil nel 2027 dal 113,2% del 2024 e osserva come il “crescente indebitamente pubblico limita la capacità di rispondere a nuovi shock senza un ulteriore deterioramento delle finanze pubbliche”.

“La sconfitta del governo alla fiducia illustra la crescente frammentazione e polarizzazione della politica interna. Dalle elezioni legislative del 2024, la Francia ha avuto tre governi diversi. Questa instabilità indebolisce la capacità del sistema politico di realizzare un sostanziale risanamento di bilancio e rende improbabile che il deficit possa scendere sotto il 3% del pil entro il 2029”, mette in evidenza Fitch.

Intanto, il ministro dell’Economia francese uscente, Eric Lombard “ha preso atto” della decisione dell’agenzia Fitch di tagliare il rating della Francia da AA- a A+, decisione motivata dalla situazione delle finanze pubbliche e dall’incertezza politica nonostante la solidità dell’economia francese.

Il nuovo primo ministro, Sébastien Lecornu – ha fatto sapere il ministero dell’Economia – “ha fin d’ora avviato consultazioni con le forze politiche rappresentate in Parlamento in vista dell’adozione di una finanziaria per la nazione, allo scopo di proseguire gli sforzi di risanamento delle nostre finanze pubbliche”.

