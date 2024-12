Firenze: esplosione in raffineria Calenzano, 2 morti e feriti

Keystone-SDA

È stato aggiornato a due morti, nove feriti e tre dispersi il bilancio dell'esplosione che si è verificata questa mattina intorno alle 10.20 in una raffineria del gruppo Eni a Calenzano, vicino a Firenze.

(Keystone-ATS) Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe avvenuta a seguito della perdita di liquido durante le operazioni di ricarica delle autobotti, hanno indicato gli inquirenti. L’area in cui è avvenuta la deflagrazione è stata posta sotto sequestro.

Verso le 14.00 il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato ai giornalisti che “la situazione è sotto controllo, i vigili del fuoco hanno fatto un lavoro imponente, evitando altre conseguenze. Sono state spente le fiamme evitando che ci fossero contatti con i depositi di carburante. I depositi sono rimasti intatti, altrimenti l’esito sarebbe stato ancora più drammatico”.

In relazione all’esplosione, il Dipartimento della protezione civile aveva attivato un’allerta per un raggio di 5 km, “con cui si chiede di tenere chiuse le finestre e di non avvicinarsi alla zona dell’esplosione”.

Anche l’uscita dell’autostrada A1 di Calenzano rimasta è chiusa in entrambe le direzioni per alcune ore. Sospesa temporaneamente pure la circolazione ferroviaria sulle linee Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia.