Fiori bianchi a Rivalta per l’ultimo addio a Giorgio Armani

Keystone-SDA

L'addio a Giorgio Armani con petali bianchi lanciati dai cittadini assiepati lungo la strada, all'esterno del borgo di Rivalta, e in chiesa - sul sagrato - una corona di fiori dello stesso colore con un messaggio scritto in oro "Con tanto affetto, i suoi dipendenti".

(Keystone-ATS) Rose bianche anche lungo i vialetti del piccolo cimitero in cui saranno tumulate le ceneri dello stilista, accanto alle tombe dei genitori e del fratello Sergio.

Le esequie, celebrate dal parroco monsignor Busani, si sono svolte in forma strettamente privata, ammesse circa settanta persone tra famigliari e amici dello scomparso.

Il borgo era stato chiuso e gli accessi transennati, con un’unica eccezione per una coppia di milanesi che nella tarda mattinata si sono sposati nella piccola chiesa di San Martino che qualche ora dopo ha ospitato il funerale.