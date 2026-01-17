Fiorentina calcio, morto il presidente Rocco Commisso

Keystone-SDA

È morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. L'annuncio sul sito della società calcistica viola.

(Keystone-ATS) “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del presidente Rocco Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa”. Commisso, 76 anni, è morto negli Usa dove risiedeva.